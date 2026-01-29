Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer, Kolektor Silakan Merapat, Terbatas!
jpnn.com - Triumph Motorcycles meluncurkan New Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition, motor eksklusif yang merayakan budaya balap jalanan klasik.
Diproduksi terbatas hanya 800 unit di seluruh dunia, model langsung masuk radar para kolektor dan pencinta motor premium.
Daya tarik utamanya terletak pada detail visual yang dikerjakan dengan sangat personal.
Skema warna khas dipadukan dengan aksen garis emas buatan tangan, dikerjakan langsung oleh pengrajin ahli di pabrik Triumph.
Setiap unit juga dibekali nomor seri unik yang terukir di bagian top yoke, identitas eksklusif sebagai satu dari 800 mahakarya.
Aura cafe racer makin kuat lewat perubahan ergonomi.
Setang clip-on yang lebih rendah menghadirkan posisi berkendara agresif, selaras dengan filosofi balap era 1960-an.
Jok tunggal dengan bullet-cowl di buritan menambah kesan retro minimalis yang tegas dan berkarakter.
Triumph Motorcycles meluncurkan New Triumph Speed Twin 1200 Cafe Racer Edition, motor eksklusif yang merayakan budaya balap jalanan klasik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gempur Pasar Motor Entry Level, Triumph Merilis Tracker 400 Buatan India
- Triumph Rilis Tiger 900 & 1200 Edisi Khusus, Fitur Baru Bikin Ganas
- Triumph Trident 800: Mesin Tiger Gaya Streetfighter
- Triumph Thruxton 400, Cafe Racer Mesin Menengah
- Triumph Trident Tribute Hadir Sebagai Model Penghormatan Sejarah
- Tutup Tahun, Triumph Merilis Bonneville Bobber TFC, Cocok Buat Koleksi