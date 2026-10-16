Triumph Speed Twin 1200 TFC Masuk Indonesia, Tetapi Maaf...

jpnn.com, JAKARTA - Pencinta motor klasik modern di tanah air kembali kedatangan penggoda langka plus gaib, Triumph Speed Twin 1200 TFC.

Langka bukan sekadar gimik. Di seluruh dunia, edisi Triumph Factory Custom (TFC) ini cuma diproduksi 750 unit di dunia.

Setiap unit punya nomor urut individual yang dipahat rapi, lengkap dengan Sertifikat Keotentikan.

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Namun, Indonesia cuma kebagian slot superterbatas. Kabarnya, satu unit dengan nomor produksi cantik yang masuk ke tanah air sudah langsung ludes dipinang seorang kolektor lokal.

Speed Twin 1200 TFC berdiri sebagai kasta tertinggi di keluarga modern classic Triumph. Bukan cuma menang nama, urusan komponen pun dipasang kelas wahid.

Kaki-kakinya dipersenjatai suspensi Öhlins fully adjustable dan pengereman Brembo Stylema.

Begitu selongsong gas diputar, raungan mesin Bonneville 1.200cc bertenaga 105 PS menyalak merdu lewat sepasang knalpot titanium buatan Akrapovi?.

Sentuhan detailnya bikin bergetar. Aksen carbon fibre tersebar di beberapa bagian bodi, dipadu kelir Obsidian Gold dan garis-garis emas halus.