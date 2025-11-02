Triwulan III 2025, Jamkrindo Catat Laba Sebelum Pajak Rp1,18 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mencatatkan kinerja yang solid hingga triwulan III 2025.

Hingga akhir September 2025, perusahaan membukukan laba sebelum pajak (EBT) sebesar Rp1,18 triliun, atau 156,72 persen dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025.

Capaian tersebut menunjukkan peningkatan signifikan sejalan dengan kinerja semester I 2025, di mana laba sebelum pajak (EBT) tercatat sebesar Rp551,76 miliar atau 73,17 persen dari RKAP 2025.

Plt. Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari menuturkan pencapaian laba tersebut mencerminkan efektivitas strategi bisnis perusahaan dalam menjaga pertumbuhan berkelanjutan.

Dari sisi pendapatan, hingga September 2025, pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) bruto mencapai Rp5,59 triliun atau 65,53 persen dari RKAP 2025.

Pendapatan investasi tercatat sebesar Rp1,19 triliun atau 79,82 persen dari RKAP, sementara pendapatan subrogasi bersih mencapai Rp1,26 triliun atau 79,90 persen dari RKAP.

Adapun pendapatan lain-lain sebesar Rp50,67 miliar atau 354,78 persen dari RKAP, mencerminkan optimalisasi aset serta keberhasilan diversifikasi sumber pendapatan perusahaan.

Dari sisi pengeluaran, beban klaim yang dibayarkan tercatat sebesar Rp3,79 triliun atau 49,36 persen dari RKAP, sedangkan beban usaha mencapai Rp1,46 triliun atau 79,75 persen dari RKAP.