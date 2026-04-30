Triyatni Sebut LCC Empat Pilar MPR Tingkat Provinsi Jambi Upaya Bentuk Karakter Bangsa
jpnn.com, JAMBI - Seleksi lomba cerdas cermat (LCC) merupakan bagian dari upaya membentuk karakter bangsa melalui generasi muda yang kritis dan siap menghadapi tantangan perubahan melalui pembudayaan Empat Pilar MPR.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretaris Jenderal MPR Dra. Triyatni saat membuka seleksi LCC Empat Pilar MPR RI Tahun 2026 tingkat Provinsi Jambi, Sabtu (11/4).
Sebanyak 9 sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dari berbagai daerah tingkat II se-Provinsi Jambi ikut berlomba, memperebutkan satu tempat untuk bertanding di tingkat nasional.
Kesembilan sekolah itu adalah SMAN I Tebo, SMAN I Tanjung Jabung Barat, SMAN 7 Sarolangun, SMAN 3 Kota Jambi, SMAN 2 Sungai Penuh, SMAN 4 Sungai Penuh, SMAN 2 Kerinci, SMAN 8 Tanjung Jabung Timur, dan SMAN 3 Bungo.
Menurut Triyatni, pendidikan merupakan pondasi utama dalam pembangunan daerah dan bangsa.
Untuk itu, generasi muda harus mendapatkan pendidikan yang lebih baik hingga kejenjang yang lebih tinggi.
Karena akan menjadi bekal bagi para pelajar sebagai generasi muda dengan potensi dan kekuatan yang besar dalam pembangunan bangsa.
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretaris Jenderal MPR Dra. Triyatni saat membuka seleksi LCC Empat Pilar MPR RI Tahun 2026 tingkat Provinsi Jambi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
