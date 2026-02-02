TRKM Group Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Korban Longsor di Cisarua

jpnn.com, CISARUA - PT TRKM Group, melalui brand pelumas Deltalube kembali melakukan aksi sosial dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Bantuan tersebut merupakan respons cepat perusahaan terhadap musibah besar yang melanda wilayah tersebut.

Berdasarkan data di lapangan, peristiwa ini berdampak langsung terhadap 34 kepala keluarga atau 113 jiwa.

Kemudian dilaporkan 8 orang meninggal dunia, sedangkan 82 orang lainnya masih dalam proses pencarian dan pendataan oleh tim terkait.

Marketing Manager PT TRKM Group, Resa Azhara mengatakan pihaknya menyerahkan bantuan logistik secara langsung untuk membantu meringankan beban para korban yang kehilangan tempat tinggal maupun yang masih berada di posko pengungsian.

“Kami sangat terpukul mendengar dampak dari bencana ini, terutama bagi keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian kami. Kami berharap kontribusi ini dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak para korban dan memberikan sedikit kekuatan bagi mereka untuk melalui masa sulit ini,” ujar Resa dalam siaran persnya, Senin (2/2).

Adapun bantuan kemanusiaan yang didistribusikan oleh Deltalube di antaranya beras, minyak goreng, susu, makanan instan, dan makanan ringan.

Kesehatan: Obat-obatan dan perlengkapan medis dasar, dan perlengkapan darurat seperti kebutuhan pokok lainnya untuk mendukung warga selama di masa tanggap darurat.