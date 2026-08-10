Trofi Piala AFF 2026 Melayang, Marc Klok Bicara soal Luka Timnas Indonesia
jpnn.com - Kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2026 meninggalkan luka bagi Marc Klok.
Gelandang Persib Bandung itu mengaku kecewa setelah Garuda gagal melaju ke semifinal.
Timnas Indonesia harus puas finis di posisi ketiga Grup A setelah bermain imbang 1-1 kontra Singapura 1-1 di Stadion Jalan Besar, Jumat (7/8/2026).
Hasil tersebut membuat Rizky Ridho dan kolega kembali gagal menembus semifinal Piala AFF dalam dua edisi beruntun.
Marc Klok Bicara soal Kekecewaan
Klok menilai perjuangan seluruh pemain dan staf sudah maksimal meski hasil akhirnya belum sesuai harapan.
"Rasanya sangat menyakitkan. Kami sudah memberikan semuanya, tetapi kali ini itu belum cukup untuk membawa kami mendapatkan trofi," tulis Klok pada media sosialnya di instagram.
Menurut Klok, seragam Timnas Indonesia membawa tanggung jawab besar. Karena itu, dia meminta semua pihak tidak melupakan perjuangan para pemain hanya karena hasil yang mengecewakan.
"Kami bermain untuk seluruh negeri, bukan sekadar mengejar trofi Sekarang kami harus menerima kekecewaan ini, belajar darinya, lalu kembali bekerja," tambahnya.
Marc Klok tak bisa menyembunyikan kekecewaan setelah Timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2026.
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