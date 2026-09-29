Trotoar Gasibu Tak Ramah Disabilitas, Pemprov Jabar Merespons Begini

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengakui proyek revitalisasi kawasan Gedung Sate - Gasibu di Kota Bandung, belum sepenuhnya rampung.

Maka dari itu, pihaknya masih akan memperbaiki kawasan pedestrian, salah satunya area trotoar yang tidak ramah disabilitas.

Sebelumnya, kondisi trotoar Gasibu dikritik sejumlah warga, aktivis lingkungan, hingga penyandang disabilitas yang tergabung dalam Koalisi Pejalan Kaki (Kopeka).

Mereka menilai fasilitas pedestrian hasil revitalisasi tersebut belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah kemiringan trotoar yang dinilai terlalu curam untuk pengguna kursi roda.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Barat (Diskominfo Jabar) Adi Komar mengatakan kondisi fisik trotoar yang terlihat saat ini belum menggambarkan hasil akhir proyek revitalisasi kawasan Gasibu.

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"Berdasarkan informasi dari DBMPR Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Jabar, bahwa pengerjaan atau penataan trotoar lapangan Gasibu ini sampai dengan sekarang memang belum selesai, belum sampai 100%," kata Adi saat dikonfirmasi, Selasa (29/9).

"Jadi kondisi yang sekarang yang kita lihat, kondisi fisik sekarang yang ada di lapangan saat ini bukan penampakan akhir dari proyek 100% tersebut ya," sambungnya.