Troy Gillenwater Bawa Dewa United Banten Curi Kemenangan dari Pelita Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Dewa United Banten mencuri kemenangan di gim pertama semifinal IBL 2026 melawan Pelita Jaya.

Berlaga di GOR Soemantri Brojonegoro, Jakarta, Sabtu (6/6) skuad asuhan Agusti Julbe menang dengan skor 78-76.

Troy Gillenwater menjadi bintang kemenangan Dewa United dengan 35 poin.

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Joshua Ibarra juga tampil dominan dengan mencatatkan double-double, 22 poin dan 14 rebound.

DJ Cooper juga membukukan double-double berupa 10 poin serta 12 assist.

“Kami mendapatkan apa yang kami inginkan. Kami datang ke sini untuk meraih kemenangan pertama ini.”

“Dalam playoff, terkadang yang paling penting bukan seberapa bagus atau buruk performa tim, tetapi bagaimana cara meraih kemenangan,” ujar pelatih asal Spanyol itu.

Kemenangan tersebut membuat Dewa United Banten unggul 1-0 melawan Pelita Jaya dalam sistem best of five series.