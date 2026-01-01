Troye Sivan Umumkan Kolaborasi dengan Penfolds di Paris Fashion Week

Troye Sivan. Foto Instagram troyesivan

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Troye Sivan didapuk sebagai Creative Partner Penfolds.

Kehadiran Troye Sivan berpengaruh di dunia musik, fashion, dan desain.

Kolaborasi jangka panjang ini diyakini akan menghasilkan fenomena budaya yang akan membawa Penfolds ke ranah kreatif yang lebih baru, sekaligus merayakan pengalaman bersama.

“Kolaborasi dengan Penfolds adalah pertukaran ide kreatif dambaan saya. Penfolds dan saya memiliki semangat yang sama terhadap budaya dan menciptakan momen yang bermakna. Bersama-sama, kami ingin menghadirkan karya yang mempererat hubungan antar sesama," ujar Chief Marketing Officer Penfolds, Kristy Keyte.

Troye Sivan merayakan pengumuman ini dengan menggelar jamuan makan malam intim bertepatan dengan Paris Fashion Week.

Bersama para sahabat dan kreator, Troye memperkenalkan kolaborasi perdananya berupa desain edisi terbatas Penfolds Bin 389 Cabernet Sauvignon Shiraz.

Bin 389 yang di desain oleh Troye Sivan hadir dalam dua pilihan: edisi terbatas 750ml gift box dan karya desain di botol wine 1,5L, keduanya merupakan wine vintage 2023.

Setiap botol 750ml dikemas secara personal dengan kertas tisu yang menampilkan satu dari dua puluh foto pilihan dari galeri kamera pribadi Troye - masing-masing merupakan momen inspirasi dan koneksi untuk dikoleksi dan dikenang.

Bin 389 Designed by Troye Sivan tersedia secara global mulai Maret 2026 melalui jaringan luxury retail, global travel retail, dan kanal direct-to-consumer.

