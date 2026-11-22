jpnn.com, JAKARTA - Guru Besar Universitas Trisakti dan Pakar Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memiliki kapasitas dan pengalaman politik yang memadai untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil presiden.

Menurut Trubus, salah satu kerja nyata Dasco adalah kemampuannya mengonsolidasikan berbagai kepentingan politik di DPR. Kemampuan tersebut dinilai tidak mudah mengingat parlemen terdiri atas banyak fraksi dengan kepentingan yang berbeda-beda.

“Di DPR itu kan banyak fraksi ya, berbagai sepuluh lah di situ ya. Nah itu masing-masing dengan kepentingannya itu. Oleh karena itu, mampu diorkestrasi secara baik oleh Pak Dasco,” kata Trubus dalam keterangnya pada Minggu (22/11/2026).

Selain di parlemen, Trubus menilai Dasco memiliki kemampuan mengoordinasikan Partai Gerindra dari tingkat pusat hingga struktur paling bawah. Hal itu terlihat dari dukungan yang mengalir dari sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kepada Dasco.

“Nah, yang kedua Prabowo ini mampu mengkoordinasikan juga Gerindra dari tingkat pusat di DPP sampai ke tingkat DPC, tingkat di bawah, bawah gitu ya. Nah karena itu saya lihat dukungan mengalir dari DPC juga cukup luar biasa dari semua tingkat,” ujarnya.

Trubus juga menilai Dasco memiliki kapasitas personal, kecerdasan, serta pengalaman berorganisasi yang menjadi modal penting untuk menduduki posisi wakil presiden.

Dia berpandangan seorang wakil presiden tidak hanya membutuhkan kemampuan individual, tetapi juga harus memiliki kedekatan dan keselarasan dengan presiden.

Sebab, keduanya merupakan pasangan kepemimpinan yang harus mampu bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan.