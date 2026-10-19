Truk Bermuatan Garam Tabrak Separator Busway di Jaktim, Begini Kronologinya

jpnn.com - JAKARTA - Truk bermuatan garam menabrak beton separator jalur bus Transjakarta di Jalan MT Haryono arah barat, depan SPBU Shell Kramat Jati, Jakarta Timur, pada Senin (19/10) dini hari.

Kanit Penegakan Hukum Satlantas Polres Metro Jakarta Timur AKP Darwis Yunarta mengatakan bahwa kejadian ini merupakan kecelakaan tunggal atau out of control. Namun, penyebab pasti kecelakaan masih dalam proses penyelidikan.

"Kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal yang melibatkan satu unit truk ringan bernomor polisi E 9524 QA hingga tersangkut di Jalan MT Haryono arah barat sekitar pukul 04.00 WIB," kata saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin (19/10).

Satlantas Polres Metro Jakarta Timur mengungkapkan kronologi kejadian tersebut. Berdasarkan laporan kepolisian, truk yang dikemudikan Dodo Rivaldo itu awalnya melaju dari arah timur menuju barat di Jalan MT Haryono.

Saat tiba di depan SPBU Shell, wilayah Kramat Jati, truk mengalami kecelakaan hingga menabrak beton separator jalur bus Transjakarta dan tersangkut. Akibat benturan tersebut, bagian depan truk mengalami kerusakan. Selain itu, bemper depan rusak. Roda depan kendaraan juga terlepas.

"Tidak ada korban luka dalam peristiwa tersebut, nihil. Kerugian sementara yang dilaporkan kerusakan material kendaraan," ujar Darwis.

Petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Timur telah mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengumpulkan informasi mengenai kecelakaan tersebut.

Selain itu, petugas juga mencari keterangan saksi serta mengamankan barang bukti berupa satu unit truk beserta surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan surat izin mengemudi (SIM) milik pengemudi.