Truk Dalmas Diserang OTK di Bandung, 16 Polisi Terluka, Kapolrestabes Pastikan Buru Pelaku

jpnn.com, BANDUNG - Situasi di persimpangan Jalan Ir H Djuanda - Sulanjana berangsur kondusif pascapenyerangan truk Dalmas polisi oleh orang tak dikenal pada Selasa (20/10/2026) malam.

Sebanyak 16 polisi dilaporkan terluka dalam insiden tersebut.

Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi memastikan kondisi di lokasi kejadian telah kondusif. Kendati begitu, pihaknya tetap bersiaga guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Situasi sudah kondusif. Namun kami tetap menempatkan anggota untuk memastikan kamtibmas," kata Dedi di Bandung, Rabu (21/10).

Selain itu, dia menyebut terdapat 16 anggota polisi yang terluka akibat penyerangan truk Dalmas. Mereka yang terluka kini telah mendapatkan perawatan medis.

Mereka yang mengalami luka berat seperti dislokasi hingga luka sobek yaitu Bripda E , Aipda YS, Bripda YIM, dan Bripka AH.

Sementara petugas polisi yang mengalami luka ringan Bripka RA, Bripka IA, Aipda FA, Aipda AR, Bripka AG, Bripda F, Bripda AF, Bripda RF, Bripda AF, Bripda FA, Bripda AA, dan Bripda EF.

"Ada 16 anggota kami yang terluka, baik luka ringan ataupun luka berat. Mereka sudah dibawa ke rumah sakit," ujarnya.