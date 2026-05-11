Truk Hilang Kendali, Kecelakaan Beruntun di Padang Tewaskan 4 Orang

jpnn.com - Tim dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) masih menyelidiki penyebab kecelakaan beruntun yang telah menewaskan empat orang pada Minggu (10/5) pagi.

Kecelakaan beruntun yang melibatkan enam unit kendaraan itu terjadi sekitar pukul 08.00 WIB di Jl Raya Padang Indarung, Lubuk Kilangan, Kota Padang.

"Peristiwa ini kini dalam penanganan dan penyelidikan oleh Unit Penegakan Hukum Satuan Lalu Lintas Polresta Padang," kata Kepala Seksi Humas Polresta Padang Ipda Wadhi di Padang, Minggu.

Baca Juga: Mahasiswa ITB Arief Wibisono Hilang di Gunung Puntang

Dia menyebut setelah kecelakaan terjadi, personel kepolisian telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Selain melakukan olah TKP, kami juga telah menghimpun keterangan dari berbagai saksi mata yang mengetahui kejadian dalam rangka penyelidikan," ujarnya.

Dia menekankan proses penyelidikan perlu dilakukan dalam peristiwa itu guna membuat terang peristiwa kecelakaan yang terjadi, dan menentukan unsur pidananya.

Kepolisian juga telah menghimpun data para korban yang terlibat dalam kecelakaan beruntun itu, dan telah mengantongi identitas para pengemudi mobil.

Dalam kejadian nahas terdapat 14 korban dengan rincian empat orang meninggal dunia, sedangkan 10 lainnya mengalami luka-luka.