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Truk Kontainer Terbalik di Tol Padaleunyi, Pengemudi Diduga Mengantuk

Truk Kontainer Terbalik di Tol Padaleunyi, Pengemudi Diduga Mengantuk
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Truk kontainer mengalami kecelakaan dengan kondisi terbalik di bahu jalan atau row Tol Padaleunyi, Selasa (22/9/2026). Foto: Sources for JPNN

jpnn.com - BANDUNG - Truk kontainer jenis UD Traktor Head terbalik di ruas Tol Padaleunyi KM 131.500 Jalur A, Selasa (22/9).

Truk bernomor polisi B 9538 BEH yang dikemudikan Rehan Herdiansyah (23) itu hilang kendali hingga terperosok dan terbalik di bahu jalan atau row.

Kasat PJR Polda Jabar AKBP Dani Rimawan membenarkan informasi kecelakaan tunggal yang terjadi sekitar pukul 14.20 WIB itu.

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Menurut dia, kecelakaan diduga terjadi karena pengemudi mengantuk saat berkendara.

"Kendaraan kontainer datang dari arah Jakarta, mengarah ke Pasirkoja, melaju di lajur satu. Setiba di tempat kejadian perkara (TKP), diduga pengemudi mengantuk sehingga hilang kendali, oleng ke kiri, dan masuk ke row," kata Dani saat dikonfirmasi.

Dani menjelaskan truk kemudian terbalik di pinggir tol setelah pengemudi kehilangan kendali. "Posisi akhir kendaraan terbalik miring, dengan roda berada di atas menghadap timur di area row," tuturnya.

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Kecelakaan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi truk mengalami kerusakan cukup parah.

"Untuk kerugian materiil Jasa Marga akibat kejadian ini, saat ini masih dalam proses pendataan," katanya.

Sebuah truk kontainer terbalik di Tol Padaleunyi, Selasa (22/9) sore. Pengemudi truk diduga mengantuk.

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