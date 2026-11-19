jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Berdikari Logistics Tbk (JBL) mulai menggunakan truk listrik untuk mendistribusikan produk FamilyMart ke sejumlah gerai di wilayah Jabodetabek.

Pengiriman perdana menggunakan truk listrik besutan JAC dengan model UrbanMover N90 itu dimulai pada 13 November 2026.

Penggunaan EV Truck JAC menjadi salah satu langkah JBL dalam memperluas implementasi kendaraan listrik pada aktivitas operasional logistik.

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CEO PT Jasa Berdikari Logistics Tbk James Budiarto Tjandrakesuma mengungkapkan truk listrik ini memiliki kapasitas baterai 106,95 kWh dan dikliam bisa menempuh jarak hingga 250 Km.

Dia menjelaskan penggunaan truk ini sebagai bentuk dukungan transformasi transportasi logistik yang ramah lingkungan sekaligus mendukung kebutuhan distribusi industri ritel yang dinamis dan membutuhkan keandalan operasional.

“Pengiriman perdana untuk FamilyMart menggunakan JAC UrbanMover N90 EV Truck merupakan langkah positif bagi JBL dalam memperluas implementasi kendaraan listrik pada kegiatan operasional logistik. Kami melihat bahwa transformasi menuju logistik yang lebih berkelanjutan perlu diiringi dengan keandalan layanan dan pemanfaatan teknologi yang mampu menjawab kebutuhan pelanggan," kata James dalam siaran persnya, Kamis (19/11).



Penggunaan truk listrik bukan pertama kali dilakukan oleh JBL.

Pada Oktober lalu, persero melakukan pengiriman menggunakan truk listrik untuk buah segar melalui kerja sama dengan PT Sewu Segar Nusantara (SSN) di Makassar.

Sebagai perusahaan penyedia jasa logistik terintegrasi, JBL senantiasa berkomitmen menghadirkan solusi transportasi dan manajemen logistik yang disesuaikan dengan kebutuhan mitra bisnis.