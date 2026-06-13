Truk Oleng di Tol Cipularang KM 100, Sopir Tewas di Lokasi
jpnn.com, BANDUNG - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua unit truk terjadi di Tol Cipularang KM 100.800 pada Sabtu (13/6/2026).
Seorang pengemudi truk, Oki Budiansyah (43 tahun) meninggal dunia dalam insiden itu.
Kepala Induk PJR Tol Cipularang, Kompol Joko Prihantono mengatakan, peristiwa ini berawal ketika truk yang dikemudikan oleh Oki melaju dari arah Jakarta ke Bandung.
Tiba-tiba, truk oleng dan menabrak bagian belakang kendaraan besar lainnya yang dikemudikan oleh Willy Joanika (21).
"Kendaraan yang dikemudikan oleh Oki tiba-tiba oleng ke kiri dan menabrak belakang kanan kendaraan yang dikemudikan Willy," kata Joko dalam keterangannya.
Setelah itu, truk yang dikemudikan Oki terus melaju hingga terguling dan menabrak guardrail.
"Satu orang meninggal dunia," ucap dia.
Kerugian materi yang diakibatkan peristiwa itu belum dapat dihitung.
Kecelakaan dua truk terjadi di Tol Cipularang KM 100. Seorang sopir tewas setelah truk yang dikemudikannya terguling.
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