jpnn.com - Polda Jawa Barat menyelidiki dugaan truk yang terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Cirebon - Bandung, Dusun Saralema, Kelurahan Pasanggrahan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, membawa muatan melebihi kapasitas.

Kapolda Jabar Irjen Hengki mengatakan truk tersebut mengangkut air mineral kemasan botol saat melaju dari arah Bandung menuju Sumedang sebelum mengalami kecelakaan.

"Intinya, kendaraan ini membawa minuman air kemasan botol, Le Minerale. Kalau melihat dari daya angkutnya, sementara ini diduga melebihi kapasitas," kata Hengki seusai meninjau lokasi kejadian, Senin (23/11).

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Meski demikian, ia mengatakan dugaan kelebihan muatan tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut terhadap kendaraan dan keterangan pihak terkait.

"Sementara itu, nanti akan kami pastikan, sementara pengemudi truk telah diamankan di Polres Sumedang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut, termasuk terkait dugaan kendaraan membawa muatan melebihi kapasitas," ucapnya.

Satlantas Polres Sumedang mencatat kecelakaan tersebut melibatkan delapan kendaraan, termasuk truk pengangkut air mineral yang diduga menjadi pemicu kecelakaan beruntun.

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Polisi juga akan memeriksa kondisi teknis kendaraan, termasuk sistem pengereman dan perlengkapan yang terpasang, serta meminta keterangan dari saksi dan ahli untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan.

Terkait pembatasan kendaraan yang melintas di jalan nasional, Irjen Hengki mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.