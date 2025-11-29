menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Sosial » Truk Pengangkut Garam Tabrak Pengendara Motor di Lampu Merah Dawuan Cikampek, 2 Tewas 

Truk Pengangkut Garam Tabrak Pengendara Motor di Lampu Merah Dawuan Cikampek, 2 Tewas 

Truk Pengangkut Garam Tabrak Pengendara Motor di Lampu Merah Dawuan Cikampek, 2 Tewas 
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Truk Pengangkut Garam menabrak sejumlah pengendara motor di persimpangan lampu merah Dawuan, Cikampek, Kabupaten Karawang pada Sabtu (29/11) sekitar pukul 07.45 WIB. Foto: doc. Polres Karawang

jpnn.com, CIKAMPEK - Kecelakaan lalu lintas beruntun terjadi di persimpangan lampu merah Dawuan, Cikampek, Kabupaten Karawang pada Sabtu (29/11) sekitar pukul 07.45 WIB.

Insiden ini melibatkan kendaraan roda empat dan dua dengan jumlah total mencapai 13 unit.

Kasat Lantas Polres Karawang, AKP Abdurrahman Hidayat, mengatakan kecelakaan tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia (MD) dan lima lainnya mengalami luka ringan.

Baca Juga:

“Kendaraan yang terlibat yakni enam unit roda empat dan tujuh unit roda dua. Untuk korban ada dua meninggal dunia dan lima mengalami luka ringan,” kata Hidayat.

Berdasarkan informasi awal, kecelakaan dipicu oleh sebuah truk bermuatan garam yang melaju dari arah Jomin menuju Bekasi.

Setibanya di lokasi kejadian, truk tersebut diduga mengalami rem blong dan menabrak kendaraan yang tengah berhenti di lampu merah.

Baca Juga:

“Perkiraan awal, truk mengalami rem blong. Namun demikian, penyelidikan lebih lanjut masih kami lakukan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan,” tuturnya.

Sopir truk berinisial T telah diamankan di Polres Karawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kecelakaan beruntun truk tabrak motor di Cikampek, Karawang, menewaskan dua pengemudi motor. Begini penjelasan polisi.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI