Truk Pengangkut Garam Tabrak Pengendara Motor di Lampu Merah Dawuan Cikampek, 2 Tewas
jpnn.com, CIKAMPEK - Kecelakaan lalu lintas beruntun terjadi di persimpangan lampu merah Dawuan, Cikampek, Kabupaten Karawang pada Sabtu (29/11) sekitar pukul 07.45 WIB.
Insiden ini melibatkan kendaraan roda empat dan dua dengan jumlah total mencapai 13 unit.
Kasat Lantas Polres Karawang, AKP Abdurrahman Hidayat, mengatakan kecelakaan tersebut mengakibatkan dua orang meninggal dunia (MD) dan lima lainnya mengalami luka ringan.
“Kendaraan yang terlibat yakni enam unit roda empat dan tujuh unit roda dua. Untuk korban ada dua meninggal dunia dan lima mengalami luka ringan,” kata Hidayat.
Berdasarkan informasi awal, kecelakaan dipicu oleh sebuah truk bermuatan garam yang melaju dari arah Jomin menuju Bekasi.
Setibanya di lokasi kejadian, truk tersebut diduga mengalami rem blong dan menabrak kendaraan yang tengah berhenti di lampu merah.
“Perkiraan awal, truk mengalami rem blong. Namun demikian, penyelidikan lebih lanjut masih kami lakukan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan,” tuturnya.
Sopir truk berinisial T telah diamankan di Polres Karawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Kecelakaan beruntun truk tabrak motor di Cikampek, Karawang, menewaskan dua pengemudi motor. Begini penjelasan polisi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pengendara Motor Hilang Tenggelam di Sungai Lematang Seusai Terlibat Tabrakan dengan Innova
- Bus Terjun ke Jurang di Perbatasan Situbondo dan Bondowoso, Tujuh Orang Luka-Luka
- Pengendara Motor Tewas Terlindas JakLingko, Pramono Merespons Begini
- Tumpahan Oli di Kelapa Gading Bikin 8 Pengendara Motor Terjatuh
- Pria di Muara Enim Ditangkap Polisi Gegara Mencuri Aki Truk
- Tujuh Remaja yang Diduga Hendak Tawuran Kecelakaan di Jalan Tenaru Gresik