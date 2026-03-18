Truk Pengangkut Sapi Terguling di Jalur Nagreg, Seorang Pemudik Tewas

jpnn.com - BANDUNG - Truk pengangkut sapi mengalami kecelakaan lalu lintas di jalur Nagreg, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/3).

Kecelakaan itu diduga berawal dari kegagalan pengereman oleh pengemudi, hingga membuat truk oleng dan menabrak rumah warga.

Dalam peristiwa itu, satu orang pengendara motor meninggal dunia.

Kasubdit Rekayasa Operasi Ketupat Polda Jabar AKBP Eti Haryati mengatakan korban meninggal dunia merupakan seorang pemudik dengan tujuan Ciamis yang tengah melintas di jalur selatan tersebut.

Selain itu, kecelakaan tersebut juga melibatkan muatan ternak sebanyak 12 ekor sapi, dengan dua di antaranya ditemukan mati di lokasi kejadian.

Eti menjelaskan kecelakaan tersebut terjadi pada pagi hari akibat kendaraan mengalami gangguan pada sistem rem sehingga oleng ke kiri.

“Sekitar pukul 05.00 WIB terjadi kecelakaan, satu unit kendaraan pengangkut sapi mengalami masalah pada rem dan oleng ke kiri," kata Eti di lokasi kejadian.

Proses evakuasi kendaraan dan ternak sempat menyebabkan arus lalu lintas tersendat, terutama saat petugas mengevakuasi sapi yang masih hidup dari lokasi kejadian.