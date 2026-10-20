Truk Polisi Diserang Massa Berpakaian Hitam-Hitam di Bandung, 3 Petugas Terluka
jpnn.com, BANDUNG - Truk pengendali masyarakat (Dalmas) polisi jadi sasaran massa di simpang Jalan Ir H Djuanda - Sulanjana, Kota Bandung, Selasa (20/10/2026) malam.
Insiden tersebut terjadi pascaaksi unjuk rasa mahasiswa, yang pada sore hari berjalan tertib.
Para pedemo itu terpantau sudah membubarkan diri sejak pukul 17.30 WIB.
Namun, kerusuhan pecah terjadi pada pukul 21.00 WIB.
Massa berpakaian hitam-hitam dengan masker atau penutup wajah mulai mengacaukan situasi kamtibmas di pusat kota Bandung itu.
Dalam video yang beredar di media sosial, beberapa orang berpakaian hitam itu menyerang kendaraan polisi. Api terlihat membara di beberapa bagian kendaraan.
Water barrier juga turut terbakar. Arus lalu lintas dilaporkan sempat terganggu karena adanya kejadian tersebut.
Pantauan di lokasi pukul 22.00 WIB, situasi berangsur membaik. Kendaraan yang menjadi sasaran massa sudah tidak ada di lokasi kejadian, begitu juga dengan massa aksi.
Tiga orang terluka dalam insiden penyerangan truk dalmas oleh massa hitam perusuh pascademo di Simpang Dukomsel, Kota Bandung.
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