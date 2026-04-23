Truk Tabrak Angkot di KBB, 10 Orang Jadi Korban

Sebuah angkot yang mengangkut siswa sekolah terguling setelah ditabrak truk fuso di Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026). ANTARA/HO-Polres Cimahi

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Truk fuso tabrak angkutan kota (angkot) di Jalan Raya Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jabar.

Akibat peristiwa yang terjadi pada Kamis pagi, sepuluh orang dengan mayoritas siswa mengalami luka-luka.

Kanit Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres Cimahi Ipda Nikmat Nugraha mengatakan kecelakaan terjadi saat angkot berhenti untuk menaikkan penumpang di wilayah tersebut.

“Ketika angkot sedang berhenti, kemudian dari arah yang sama datang truk fuso yang langsung menabrak bagian belakang angkot,” ujar Nikmat saat dikonfirmasi, Kamis.

Dia menjelaskan bahwa angkot bernomor polisi D 1958 UT tersebut tengah melaju dari arah Bandung menuju Cianjur sebelum berhenti di lokasi kejadian.

Ketika angkot berhenti, sebuah truk fuso menabrak bagian belakang angkot sehingga mengakibatkan benturan keras dan menyebabkan terguling di badan jalan.

“Penumpang dan sopirnya kemudian keluar dari angkot dibantu warga setempat. Beberapa penumpang mengalami luka-luka,” katanya.

Seluruh korban luka langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis.

