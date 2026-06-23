Truk Tabrak Motor di Cianjur, 3 Orang Tewas, 2 Luka-Luka

jpnn.com - CIANJUR - Kecelakaan maut truk menabrak sepeda motor terjadi di Jalan Raya Lingkar Selatan, tepatnya di Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (23/6). Kecelakaan itu mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan dua luka-luka. Saat ini, Kepolisian Resor Cianjur tengah menyelidiki kasus kecelakaan tersebut.

Kanit Penegakan Hukum Satlantas Polres Cianjur Inspektur Polisi Dua Ahmad Prio Gunawan mengatakan kecelakaan yang melibatkan empat kendaraan, satu unit truk dan tiga sepeda motor itu diduga akibat rem truk tidak berfungsi atau blong.

Sopir truk M (45), warga Cianjur, sudah diamankan. Polisi telah meminta keterangan saksi-saksi guna memastikan penyebab kecelakaan yang merenggut nyawa tiga pengendara sepeda motor itu. Adapun dua korban lainnya yang mengalami luka-luka sudah mendapat perawatan di RSUD Cianjur.

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"Informasi dari sejumlah saksi mata menyebutkan kecelakaan berawal ketika truk tangki yang bermuatan air melaju dari arah Karangtengah menuju Pasirhayam, saat memasuki lokasi kejadian tiba-tiba hilang kendali," katanya di Cianjur, Selasa (23/6).

Truk yang melaju di jalur berlawanan langsung menghantam tiga pengendara sepeda motor, dengan dua sepeda motor membawa penumpang.

Akibatnya, dua pengendara warga Kecamatan Cianjur dan seorang warga Bandung meninggal dunia di tempat kejadian. Dua orang korban luka-luka merupakan warga Bandung dan Cianjur.

Seusai menghantam tiga sepeda motor, truk tidak langsung berhenti. Truk terus melaju beberapa ratus meter hingga akhirnya berhenti setelah terperosok ke dalam parit di pinggir jalan.

Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan dan pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan tersebut.