Truk Tangki BBM Terbakar, Jalur Sukabumi-Cianjur Ditutup Sementara

jpnn.com - CIANJUR - Truk tangki bermuatan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite mengalami kebakaran di bagian ban belakang di Desa Cikaroya, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (6/7) siang. Kepolisian Resor Cianjur menutup sementara jalur menuju Sukabumi dari Cianjur karena adanya peristiwa truk tangki terbakar tersebut.

Kasatlantas Polres Cianjur AKP Aang Andi Suhandi mengatakan sekitar 60 petugas dibantu empat unit mobil pemadam kebakaran di turunkan ke lokasi guna penanganan cepat agar api tidak menjalar ke bangunan rumah dan kios di pinggir jalan.

"Tiga mobil pemadam kebakaran diturunkan termasuk satu water canon milik Polres Cianjur, serta empat unit mobil tangki air guna menunjang penanganan cepat agar api dapat segera dipadamkan dan tidak sampai menjalar," katanya di Cianjur, Senin (6/7).

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Selama proses penanganan dilakukan petugas gabungan, pihaknya melakukan sejumlah rekayasa arus guna mengurai antrean yang terus memanjang dari kedua arah, termasuk mengarahkan pengendara ke jalur alternatif di jalur tersebut.

Adapun penyebab kebakaran diduga dari arus pendek listrik di bagian belakang truk tangki sehingga membakar ban belakang kendaraan berisi BBM jenis Pertalite itu. Sopir kemudian menghentikan truk di pinggir jalan yang berdekatan dengan rumah dan kios milik warga.

Sopir truk bahkan sempat melakukan upaya memadamkan api dengan dua tabung alat pemadam api ringan (APAR), namun keduanya tidak berfungsi dengan baik. Sopir kemudian memilih menjauh guna menghindari hal tidak diinginkan karena api makin membesar.

"Upaya pemadaman masih dilakukan guna mencegah api menjalar ke rumah kios di lokasi truk BBM yang terbakar. Selama proses berjalan, arus lalu lintas di tutup sementara dan diarahkan mengambil jalur alternatif," ungkapnya.

Sementara itu, Niko (36), sopir truk tangki bernomor polisi B 9796 SEI yang memuat 24 ribu liter BBM jenis Pertalite, itu baru menyadari bagian belakang truk terbakar setelah mendengar dua kali suara ledakan dan langsung berhenti di pinggir jalan.