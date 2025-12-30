Trump: AS Serang Area Dermaga di Venezuela

jpnn.com - AMERIKA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan AS telah menyerang sebuah area dermaga di Venezuela.

Menurut Trump, serangan AS baru-baru ini menghantam sebuah area dermaga di Venezuela, yang diduga digunakan untuk memuat kapal-kapal pembawa narkoba.

Trump mengatakan target serangan tersebut adalah fasilitas pesisir tempat narkotika dipersiapkan untuk diangkut melalui jalur laut.

“Kami menghantam semua kapal, dan sekarang kami menghantam areanya,” kata Trump berbicara kepada wartawan menjelang pertemuannya dengan Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu, pada Senin (29/12).

Trump menyebut lokasi tersebut sebagai area operasional yang sudah tidak ada lagi.

Kendati demikian, Trump tidak memerinci lembaga AS yang melancarkan serangan ke dermaga Venezuela.

Hanya saja, Trump mengatakan bahwa mengetahui pihak yang bertanggung jawab, tetapi tidak ingin mengungkapkannya.

Dia menambahkan bahwa lokasi itu berada di sepanjang garis pantai.