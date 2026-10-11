Trump Buka Opsi AS Gabung Arab Saudi Serang Houthi

jpnn.com - ISTANBUL - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa AS kemungkinan akan bergabung dengan Arab Saudi untuk memberantas Houthi di Yaman.

Hal itu menyusul serangan yang dilakukan Houthi terhadap sebuah bandara di Riyadh, Arab Saudi.

Trump menegaskan bahwa mereka akan segera mengambil keputusan dan bergerak sangat cepat.

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“Mungkin. Kami akan mempertimbangkannya. Kami baru mengetahui serangan terbaru ini. Kami akan mengambil keputusan. Kami bergerak sangat cepat,” kata Trump menjawab pertanyaan wartawan apakah dia akan ambil bagian melakukan serangan.

Pernyataan itu disampaikan setelah Bandara Internasional King Khalid di ibu kota Saudi menghentikan operasinya untuk sementara pada Sabtu menyusul serangan yang menyebabkan beberapa orang terluka, menurut otoritas penerbangan sipil negara tersebut.

Otoritas Penerbangan Sipil Umum dalam pernyataannya mengatakan bahwa bandara diserang pada Sabtu sore, dan otoritas masih menentukan jumlah korban yang terluka.

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Terkait serangan tersebut, Kedutaan Besar AS dan Inggris di Arab Saudi mengimbau warga negaranya pada Sabtu untuk menghindari bandara pascaserangan, mengingat risiko keamanan dan kemungkinan gangguan perjalanan.

Otoritas Arab Saudi mengatakan pada Jumat bahwa tiga warga meninggal dan lainnya terluka dalam dua serangan, Kamis, yang menargetkan fasilitas di Bandara Internasional King Khalid dan pesawat Saudi Arabian Airlines.