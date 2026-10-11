Trump Desak Ukraina Pilih Presiden Baru

jpnn.com - ISTANBUL - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Ukraina memilih presiden baru menggantikan Volodymyr Zelenskyy.

Desakan itu disampaikan Trump karena Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy berkali-kali gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Rusia.

"Saya sarankan mereka pilih pemimpin baru yang dapat membuat kesepakatan, karena dia seharusnya bisa mencapai banyak kesepakatan, tetapi karena berbagai alasan, tidak dia lakukan," kata Trump pada Sabtu. "Saya pikir sudah waktunya Ukraina memilih presiden baru," tambahnya.

Trump mengatakan perang Rusia-Ukraina seharusnya dapat dihindari. "Jika saya presidennya, kalian tidak akan menghadapi perang. Perang itu tak akan pernah terjadi," tuturnya.

Trump menuding Zelenskyy melewatkan berbagai kesempatan untuk mengakhiri perang.

"Zelenskyy seharusnya bisa mengakhiri perang pada banyak kesempatan, tetapi dia memilih tidak menghentikannya," kata Trump. Dia juga menyebut situasi saat ini "amat sulit".

Trump juga mengritik serangan Ukraina terhadap infrastruktur energi Rusia yang disebutnya dapat memperburuk kelangkaan bahan bakar global dan berdampak pada petani di AS.

"Kami sudah bilang, silakan lakukan yang kalian inginkan, tetapi jangan serang kilang minyak diesel karena dapat terjadi masalah besar, kelangkaan besar," ucapnya. (antara/jpnn)