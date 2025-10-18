Trump ke Zelenskyy: AS tak Berniat Kirim Rudal Tomahawk ke Ukraina

jpnn.com - MOSKOW - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bahwa AS tidak berniat mengirimkan rudal Tomahawk ke Kiev.

Mengutip sejumlah sumber, Axios melaporkan bahwa Trump menyampaikan hal itu kepada Zelenskyy dalam pertemuan Jumat (17/8).

Menurut Axios, setelah pertemuan tersebut Zelenskyy "mendesak keras" terkait Tomahawk, tetapi Trump menolak dan "tetap pada pendiriannya".

Axios melaporkan bahwa Trump mengatakan tidak berencana memberikan Tomahawk kepada Ukraina, setidaknya untuk saat ini.

Salah satu sumber mengatakan pertemuan Jumat itu "tidak mudah" dan "Trump bersikap keras."

Sementara sumber lainnya mengatakan pertemuan berjalan buruk.

Trump memberikan beberapa pernyataan keras selama pertemuan kepada Zelenskyy. Di beberapa titik keadaan menjadi sedikit emosional.

Dalam unggahan di Truth Social setelah pertemuan dengan Zelenskyy pada Jumat, Trump mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina sebaiknya berhenti berperang dengan posisi saat ini. Menurut Trump, keduanya dapat mengeklaim kemenangan dan membiarkan sejarah yang menentukan.