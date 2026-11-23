jpnn.com, WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump cenderung akan kembali melancarkan serangan terhadap Iran setelah tahun baru 2027 jika kedua negara gagal mencapai kesepakatan, demikian laporan Fox News, Minggu (22/11) mengutip “pernyataan eksklusif” dari Orang nomor satu AS tersebut.

Menurut laporan itu, Trump menuding para negosiator Iran sengaja memperlambat proses perundingan. Ia juga menuduh Teheran meningkatkan aksi militer setelah pemilihan umum di Amerika Serikat.

Trump turut menyebut perundingan yang sedang berlangsung sebagai sesuatu yang sia-sia. Meski demikian, Presiden AS itu menegaskan bahwa Washington dan Teheran masih melanjutkan pembicaraan tidak langsung, menurut laporan tersebut.

Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai menyerang sejumlah target di Iran, yang kemudian dibalas oleh Teheran.

Meskipun konflik mereda untuk sementara waktu, persoalan tersebut belum terselesaikan dan masih terdapat risiko kembali pecahnya permusuhan. (ant/dil/jpnn)