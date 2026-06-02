Trump Marah ke Netanyahu Soal Lebanon: Anda Pasti Sudah Ada di Penjara Kalau Bukan karena Saya

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan marah-marah kepada Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu soal Lebanon.

Trump dilaporkan melontarkan kata-kata kasar kepada Netanyahu dalam percakapan telepon mereka pada Senin (1/6), ungkap Axios mengutip sejumlah sumber.

"Anda pasti sudah ada di penjara kalau bukan karena saya. Semua orang sekarang membenci Anda. Semua orang membenci Israel karena hal ini," kata Trump kepada Netanyahu, merujuk proses hukum pidana terhadap Netanyahu, sebut salah seorang sumber.

Menurut Axios, Trump menyadari meningkatnya serangan kelompok Hizbullah yang berbasis di Lebanon terhadap Israel dalam beberapa hari terakhir. Namun, Trump menilai respons Tel Aviv sebagai eskalasi yang tidak proporsional.

Pembicaraan pertama secara langsung antara duta besar Lebanon dan Israel berlangsung di Washington, Amerika Serikat, pada 16 April.

Setelah pembicaraan tersebut, Donald Trump mengumumkan ada kesepakatan gencatan senjata di antara Lebanon dan Israel.

Meskipun telah ada kesepakatan resmi, Israel terus melancarkan serangan harian terhadap puluhan permukiman di Lebanon selatan. Israel tetap mengendalikan tembakan di beberapa permukiman perbatasan.

Sebagai tanggapan, Hizbullah melakukan operasi militer melawan pasukan Israel.