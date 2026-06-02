menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Trump Marah ke Netanyahu Soal Lebanon: Anda Pasti Sudah Ada di Penjara Kalau Bukan karena Saya

Trump Marah ke Netanyahu Soal Lebanon: Anda Pasti Sudah Ada di Penjara Kalau Bukan karena Saya

Trump Marah ke Netanyahu Soal Lebanon: Anda Pasti Sudah Ada di Penjara Kalau Bukan karena Saya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: ANTARA/REUTERS/Tom Brenner

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan marah-marah kepada Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu soal Lebanon.

Trump dilaporkan melontarkan kata-kata kasar kepada Netanyahu dalam percakapan telepon mereka pada Senin (1/6), ungkap Axios mengutip sejumlah sumber.

"Anda pasti sudah ada di penjara kalau bukan karena saya. Semua orang sekarang membenci Anda. Semua orang membenci Israel karena hal ini," kata Trump kepada Netanyahu, merujuk proses hukum pidana terhadap Netanyahu, sebut salah seorang sumber.

Baca Juga:

Menurut Axios, Trump menyadari meningkatnya serangan kelompok Hizbullah yang berbasis di Lebanon terhadap Israel dalam beberapa hari terakhir. Namun, Trump menilai respons Tel Aviv sebagai eskalasi yang tidak proporsional.

Pembicaraan pertama secara langsung antara duta besar Lebanon dan Israel berlangsung di Washington, Amerika Serikat, pada 16 April.

Setelah pembicaraan tersebut, Donald Trump mengumumkan ada kesepakatan gencatan senjata di antara Lebanon dan Israel.

Baca Juga:

Meskipun telah ada kesepakatan resmi, Israel terus melancarkan serangan harian terhadap puluhan permukiman di Lebanon selatan. Israel tetap mengendalikan tembakan di beberapa permukiman perbatasan.

Sebagai tanggapan, Hizbullah melakukan operasi militer melawan pasukan Israel.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan marah-marah kepada Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu soal Lebanon.

Sumber ANTARA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI