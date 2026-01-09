menu
Trump Mengancam akan Menyerang Iran dengan Sangat Keras




Presiden AS Donald Trump. ilustrasi Foto: Mandel Ngan/AFP

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang Iran dengan “sangat keras”.

AS akan menyerang Iran jika negara itu mulai membunuh para pengunjuk rasa.

Diketahui, gelombang protes tengah mengguncang Iran sejak bulan lalu akibat memburuknya kondisi ekonomi.

“Jika mereka mulai membunuh orang, yang cenderung mereka lakukan saat kerusuhan, mereka sering mengalami kerusuhan. Jika mereka melakukannya, kami akan menyerang mereka dengan sangat keras,” kata Trump dalam wawancara dengan The Hugh Hewitt Show, Kamis (8/1).

“Mereka sudah diperingatkan dengan sangat tegas, bahkan lebih tegas daripada yang saya sampaikan kepada Anda sekarang, bahwa jika mereka melakukan itu, mereka akan menanggung akibat yang sangat berat,” tambahnya.

Senada, Wakil Presiden JD Vance mengatakan bahwa AS mendukung para pengunjuk rasa damai di seluruh dunia, termasuk di Iran.

“Kami tentu berdiri bersama siapa pun yang terlibat dalam protes damai, yang memperjuangkan hak-hak mereka,” ucapnya kepada wartawan dalam konferensi pers di Gedung Putih.

Vance menekankan pentingnya negosiasi terkait program nuklir Iran dan menambahkan bahwa “hal paling cerdas” bagi Teheran adalah melakukan “negosiasi yang nyata” dengan AS mengenai program nuklirnya.



Sumber Anadolu
