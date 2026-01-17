menu
Trump Mengancam Negara-negara Tidak Dukung AS Mencaplok Greenland

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: ANTARA/REUTERS/Tom Brenner

jpnn.com - TOKYO - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam negara-negara yang tidak mendukung upaya AS mencaplok Greenland.

Trump mengancam akan memberlakukan tarif impor tambahan kepada negara-negara yang tidak mendukung rencana AS tersebut.

Trump menyampaikan hal itu pada Jumat (16/1) dalam sebuah acara tentang layanan kesehatan, ketika ia memuji kebijakan tarifnya telah mendorong negara lain menurunkan harga obat-obatan di AS.

"Saya mungkin akan mengenakan tarif terhadap negara-negara lain jika mereka tidak mendukung soal Greenland, karena kami membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional,” kata dia.

"Jadi, saya mungkin akan melakukannya."

Sikap Trump yang bersikukuh ingin menguasai Greenland, wilayah otonomi Denmark yang strategis dan kaya sumber daya alam, telah memicu penolakan keras dari para pemimpin Eropa.

Trump menegaskan pulau terbesar di dunia itu harus dikuasai demi keamanan nasional AS.

Alasannya karena kehadiran China dan Rusia di kawasan Arktik semakin meningkat. (antara/jpnn)


Hadapi Ancaman AS, Iran Tidak Akan Tinggal Diam

Donald Trump mengancam negara-negara yang tidak mendukung upaya AS mencaplok Greenland.


Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

Sumber Kyodo
