Trump Pastikan AS Siap Membantu Venezuela yang Diguncang 2 Gempa Besar

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan AS siap membantu Venezuela pascadua gempa bumi besar yang mengguncang negara Amerika Selatan tersebut.

Departemen Luar Negeri AS segera mengerahkan tim pencarian dan penyelamatan, sumber daya medis, serta bantuan kemanusiaan ke Venezuela

“Dua gempa bumi besar yang baru saja menghantam rakyat Venezuela yang luar biasa memiliki skala yang sangat besar dan telah menyebabkan korban jiwa,” kata Trump melalui platform Truth Social miliknya. "Amerika Serikat siap, bersedia, dan mampu membantu!” ujar Trump.

Presiden AS itu menambahkan telah menginstruksikan seluruh lembaga federal untuk bersiap bergerak dengan cepat. “Kami akan hadir untuk sahabat-sahabat baru kami yang hebat," ungkap Donald Trump.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan bahwa AS menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada rakyat Venezuela atas gempa bumi yang dahsyat.

“Hati kami bersama semua yang kehilangan orang-orang tercinta, mereka yang terluka, serta para petugas penyelamat pemberani yang bekerja tanpa lelah setelah kejadian ini,” tulis Rubio di platform X.

“Amerika berdiri bersama rakyat Venezuela di masa sulit ini dan atas arahan Presiden Trump. Departemen Luar Negeri segera mengerahkan tim pencarian dan penyelamatan, sumber daya medis, serta bantuan kemanusiaan ke Venezuela,” tambahnya.

Menanggapi pernyataan Trump, Presiden Sementara Venezuela Delcy Rodríguez menyampaikan terima kasih kepada presiden AS dan pemerintahannya, atas dukungan dan solidaritas yang ditawarkan kepada rakyat Venezuela dalam menghadapi tragedi yang telah membawa negara itu ke dalam suasana berkabung.