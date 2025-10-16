menu
Trump Pastikan India Tak Lagi Membeli Minyak dari Rusia

Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih. Foto: AFP

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut India tidak lagi membeli minyak dari Rusia.

Menurut Trump, Perdana Menteri India Narendra Modi telah sepakat untuk menghentikan pembelian minyak dari negara yang dipimpin Presiden Vladimir Putin, itu.

Sebelumnya, Trump menekan India dengan tarif impor 50 persen agar negara itu mengubah kebijakannya.

Trump mengatakan bahwa Modi mengiyakan tuntutan AS itu dalam sebuah percakapan telepon pada Rabu. Dia menyebut keputusan Modi sebagai "penghentian besar."

"Dia tidak lagi membeli minyak dari Rusia. Sudah dimulai. Anda tahu, ini tidak bisa dilakukan seketika, butuh proses, tetapi proses itu akan segera selesai," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, Rabu (15/10),

Dia mengatakan bahwa yang diinginkannya dari Presiden Rusia Vladimir Putin hanyalah "berhenti membunuh warga Ukraina dan berhenti membunuh warga Rusia."

"Lagi-lagi, hal itu tidak membuat dia terlihat baik. Ini adalah perang yang seharusnya bisa dia menangkan dalam satu pekan, dan justru berlangsung hingga tahun keempat," kata Trump.

Donald Trump berupaya membatasi pembelian minyak Rusia di pasar internasional, dengan alasan hal itu akan mempercepat perang di Ukraina berakhir.

Presiden AS Donald Trump memastikan India tidak akan lagi membeli minyak dari Rusia.

