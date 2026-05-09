Trump Peringatkan Iran: AS Bakal Tingkatkan Operasi Militer Jika Kesepakatan Gagal

jpnn.com - KANADA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengeluarkan ancaman untuk Iran. Trump kali ini memperingatkan Iran bahwa AS bisa meningkatkan operasi militer di Selat Hormuz, apabila kesepakatan gagal tercapai. “Kami akan menempuh jalur berbeda jika semuanya tidak disepakati dan diselesaikan," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, Jumat (8/5).

Saat ditanya apakah AS akan kembali menjalankan operasi Project Freedom, Trump menjawab, "Saya rasa tidak.”

Dia menambahkan langkah tersebut masih mungkin dilakukan.

Trump mengatakan Pakistan, yang menjadi mediator perundingan AS-Iran, meminta Amerika Serikat tidak melanjutkan operasi militernya.

“Kami mungkin akan kembali ke Project Freedom jika semuanya tidak berjalan baik," katanya.

Trump menambahkan operasi itu dapat berubah menjadi Project Freedom Plus, atau akan diperluas.

Hanya saja, Trump menjelaskan langkah tambahan yang dimaksud.

Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak AS dan Israel pada 28 Februari melancarkan serangan terhadap Iran.