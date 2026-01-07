menu
Trump: Tidak Ada Negara Memiliki Kualitas Senjata seperti Kami
Presiden AS Donald Trump. Foto: Saul Loeb/AFP

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mulai memproduksi senjata lebih cepat.

Trump juga menegaskan bahwa dirinya mengadopsi sikap yang lebih tegas terhadap perusahaan dalam produksi pertahanan.

"Tidak ada negara yang memiliki kualitas senjata seperti kami,” kata Trump dalam pidatonya di Pertemuan Anggota DPR AS dari Partai Republik, Selasa (6/1).

“Masalahnya adalah kami tidak memproduksinya cukup cepat. Kami akan mulai memproduksinya jauh lebih cepat,” sambung Trump.

Lebih lanjut, dia mengatakan akan bersikap sangat tegas untuk mendorong perusahaan mempercepat produksi senjata.

"Kami akan sangat tegas terhadap perusahaan-perusahaan tersebut," kata dia.

Trump menekankan bahwa sekutu AS ingin membeli senjata tersebut, tetapi mereka harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkannya. (antara/jpnn)

Presiden AS Donald Trump mengatakan akan bersikap sangat tegas untuk mendorong perusahaan mempercepat produksi senjata.


Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

Sumber Sputnik-OANA
