Trump Umumkan Israel-Lebanon Sepakati Gencatan Senjata 10 Hari

jpnn.com - WASHINGTON - Israel dan Lebanon akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Israel-Lebanon telah menyepakati gencatan senjata mulai Kamis (16/4) pukul 21.00 GMT atau Jumat (17/4) pukul 02.00 WIB, menyusul perundingan di Washington.

“Saya baru saja melakukan percakapan yang sangat baik dengan yang terhormat Presiden Joseph Aoun dari Lebanon dan Perdana Menteri Bibi (Benjamin) Netanyahu dari Israel,” kata Trump dalam sebuah pernyataan.

Menurut Trump, kesepakatan gencatan senjata itu dimaksudkan untuk mencapai perdamaian di antara kedua negara.

Trump mengatakan telah meminta Wakil Presiden AS JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Caine bekerja sama dengan kedua belah pihak menuju perdamaian sejati.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menyelesaikan sembilan perang di seluruh dunia, dan ini akan menjadi yang ke-10,” ungkap Trump.

Kesepakatan gencatan senjata tercapai setelah delegasi Lebanon dan Israel, dengan mediasi AS, melaksanakan pembicaraan di Washington, Selasa (14/4).

Kelompok pejuang Lebanon, Hizbullah, tidak hadir dalam pertemuan karena menolak langkah tersebut.

Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menyambut baik pengumuman gencatan senjata dengan Israel, dan menyebutnya sebagai “tuntutan utama Lebanon yang telah kami perjuangkan sejak hari pertama perang”.