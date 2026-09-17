Trump Ungkap Tawaran dari Iran: Mereka Ingin Buat Kesepakatan
jpnn.com, WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Rabu bahwa Iran telah menghubungi Washington secara langsung dan ingin mencapai kesepakatan, sembari menyebut perang yang sedang berlangsung kini mendekati akhir.
Ketika ditanya bagaimana dia menggambarkan fase perang yang sedang dihadapi Amerika Serikat, Trump mengatakan, “Mudah-mudahan kita sudah mendekati akhir perang.”
“Mereka ingin membuat kesepakatan, dan kita lihat saja bagaimana hasilnya nanti,” kata Trump kepada wartawan setelah mendarat di North Carolina.
Ketika ditanya apakah dia mendapat kabar dari Iran secara langsung atau melalui perantara, Trump mengatakan bahwa dia telah mendengar langsung dari pihak Iran.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat terkait Selat Hormuz, meskipun kedua negara telah menandatangani nota kesepahaman pada Juni yang mengantisipasi kesepakatan untuk membuka kembali jalur perairan strategis tersebut sebagai langkah awal menuju perjanjian damai yang lebih luas. (ant/dil/jpnn)
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Rabu bahwa Iran telah menghubungi Washington secara langsung dan ingin mencapai kesepakatan
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
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