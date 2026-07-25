menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Trump Yakini Rusia & China Tak Pasok Senjata ke Iran

Trump Yakini Rusia & China Tak Pasok Senjata ke Iran

Trump Yakini Rusia & China Tak Pasok Senjata ke Iran
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: ANTARA/Anadolu/pri

jpnn.com, WASHINGTON DC -  Presiden Amerika Serikat Donazld Trump meyakini China dan Rusia tidak memasok senjata ke Iran.

Trump pada Jumat (24/7), membantah laporan yang menyebutkan bahwa China dan Rusia diduga memasok senjata ke Iran.

"Dua negara besar (Rusia dan China) yang kerap diperbincangkan terkait Iran, menurut pandangan saya, tidak terlibat (dalam memasok senjata ke Teheran)," tulis Trump melalui platform Truth Social.

Baca Juga:

Menurut Trump, Presiden China XI Jinping telah menegaskan secara langsung dalam pertemuan mereka di Beijing baru-baru ini bahwa Tiongkok "dalam kondisi apa pun" tidak akan memberikan atau menjual senjata kepada Iran.

"Demikian pula dengan (Presiden Rusia Vladimir) Putin…, beliau menyampaikan kepada saya bahwa Rusia tidak akan menjual senjata ke Iran," ungkap Donald Trump.

Sebelumnya, pada awal Juli, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga telah membantah rumor tersebut.

Baca Juga:

Dia menegaskan bahwa laporan mengenai dugaan pasokan senjata dari Rusia dan China ke Iran dalam konflik dengan Amerika Serikat adalah tidak benar. (antara/jpnn)

Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin Rusia dan China tidak memasok senjata ke Iran.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI