Tsinghua SEA Menjadi Titik Temu Kolaborasi Riset dan Inovasi Global

jpnn.com, BALI - Tsinghua Southeast Asia Center (Tsinghua SEA) bersama Tsinghua University, Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, serta Secretariat of the Organizing Committee of China-ASEAN Education Cooperation Week menggelar China-Southeast Asia Forum on Higher Education and Industry Cooperation 2026 pada 3–4 Oktober 2026 di United In Diversity (UID) Bali.

Mengusung semangat penguatan konektivitas dalam menyokong Belt and Road Initiative (BRI), forum ini menjadi titik temu bagi para pemimpin global, pakar industri dan akademisi untuk membangun dialog dan menjajaki kolaborasi bidang pendidikan, industri dan inovasi, serta ekonomi.

Rangkaian kegiatan dimulai pada 3 Oktober 2026 melalui pertunjukan budaya berupa barongsai dan barong Bali sebagai simbol persahabatan yang erat antara China dan Indonesia.

Kegiatan ini menjadi pengantar bagi forum utama yang berlangsung pada 4 Oktober 2026 di UID Bali Campus untuk membahas peran strategis institusi pendidikan tinggi dalam mendukung transformasi industri, inovasi, dan pembangunan ekonomi.

Dalam pembukaan forum utama, Chairman of the Tsinghua University Council Prof. Qiu Yong, menegaskan komitmen institusinya melalui strategi global yang terus berkembang.

"Tahun ini menandai peringatan 10 tahun peluncuran Global Strategy Tsinghua University. Pad tahun 2016, Tsinghua memperkenalkan strategi global pertamanya untuk semakin memperkuat keterlibatan global Tsinghua serta membangun universitas berstandar dunia yang lebih terbuka, terintegrasi, dan tangguh,” ungkapnya.

Melalui Tsinghua SEA, pihaknya berharap bisa menghubungkan universitas, pemerintah, industri, dan masyarakat luas untuk memfasilitasi aliran talenta, pengetahuan, serta inovasi guna merespons secara langsung kebutuhan Indonesia dan Asia Tenggara secara langsung, sekaligus menjadikan forum ini sebagai platform kolaborasi jangka panjang.

Presiden United In Diversity, Tantowi Yahya, menyampaikan acara ini menjadi momentum penting dalam memperingati 10 tahun kerja sama internasional Tsinghua University (10 years global partnership), di mana Indonesia merupakan salah satu penyumbang alumni Tsinghua University dalam jumlah besar.