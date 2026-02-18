menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Tuah GBLA Jadi Senjata Persib Bandung Hadapi Ratchaburi FC

Tuah GBLA Jadi Senjata Persib Bandung Hadapi Ratchaburi FC

Tuah GBLA Jadi Senjata Persib Bandung Hadapi Ratchaburi FC
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Persib Bojan Hodak dan bek Federico Barba dalam konferensi pers pralaga AFC Champions League Two (ACL 2) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (17/2/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung melanjutkan perjuangannya dalam perburuan tiket perempat final AFC Champions League Two (ACL 2).

Misi berat menghadapi Ratchaburi FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pelatih Persib Bojan Hodak menyadari tantangan besar yang menanti anak asuhnya.

Baca Juga:

Meski demikian, dia menegaskan tak ingin memupus harapan pemain maupun Bobotoh untuk melangkah lebih jauh di kompetisi Asia.

Karena itu, juru taktik asal Kroasia tersebut berharap dukungan penuh suporter di stadion berkapasitas 38 ribu penonton itu. Kehadiran Bobotoh diyakini mampu memberikan energi tambahan bagi tim.

"Saya berharap stadion akan penuh karena setiap kali stadion penuh, bagi lawan itu bukan hal yang mudah untuk bermain," kata Hodak, Rabu (18/2/2026).

Baca Juga:

Persib memiliki catatan impresif saat tampil di kandang. Di kompetisi domestik, Maung Bandung belum tersentuh kekalahan setiap kali bermain di GBLA.

Hodak pun mengharapkan tuah GBLA yang memenangkan Persib pada laga penentu malam nanti.

Pelatih Persib Bojan Hodak berharap suporter Bobotoh memenuhi stadion GBLA saat timnya menghadapi Ratchaburi FC.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co