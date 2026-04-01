Tuai Pujian Seusai Debut di FIFA Series 2026, Dony Tri Pamungkas Mengaku Belum Puas

jpnn.com, JAKARTA - Pemain muda Timnas Indonesia Dony Tri Pamungkas menunjukkan sikap rendah hati meski penampilannya di FIFA Series 2026 mendapat banjir pujian.

Dony menegaskan dirinya tidak ingin cepat puas dan bertekad untuk terus meningkatkan level permainannya setelah melakoni debut bersama skuad Garuda.

"Saya tidak akan merasa puas dengan penampilan di pertandingan (FIFA Series 2026) kemarin itu," kata Dony Tri Pamungkas kepada awak media di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan hal itu menanggapi penampilannya saat debut bersama Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Dalam ajang itu, Dony Tri tampil penuh saat melawan Saint Kitts and Nevis serta masuk sebagai pemain pengganti pada partai final melawan Bulgaria.

Penampilan bek sayap yang kini bermain untuk Persija Jakarta di Super League itu menuai pujian dari berbagai kalangan, termasuk rekan satu timnya Calvin Verdonk yang mengutarakan harapannya agar Dony bisa berkarier di liga-liga Eropa.

Meski demikian, Dony mengaku belum puas dengan penampilannya karena menurutnya masih ada kekurangan yang harus ditingkatkan ketika ia kembali dipercaya membela Garuda.

"Bagi saya, pujian dari berbagai pihak itu akan menjadi motivasi tersendiri untuk terus bekerja keras dan terus berkembang ke depannya," katanya.

Dony mengaku masih ingin membela Timnas Indonesia pada ajang-ajang selanjutnya. Oleh sebab itu, ia ingin fokus meningkatkan permainan bersama klubnya agar bisa kembali dipilih untuk membela timnas.