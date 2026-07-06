Tuan Rumah Kirim 3 Tim untuk FIBA 3x3 Challengers 2026 di Batam
jpnn.com, BATAM - Indonesia dipastikan akan menurunkan tiga tim pada kompetisi FIBA 3x3 Challengers Batam Stop 2026.
Rencananya, ajang tersebut berlangsung di Batam, Kepulauan Riau pada Sabtu (25/7) dan Minggu (26/7) mendatang.
Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi mengungkapkan bahwa tuan rumah tampil dengan tiga tim yakni Balige, Waisai, dan Ambon.
Dia berharap tim tuan rumah bisa memberikan yang terbaik mengingat di edisi sebelumnya tanpa wakil di babak utama.
“Kami berharap para pemain bisa mempersiapkan diri dengan baik dan menunjukkan kemampuan terbaiknya di Batam Stop nanti," ungkap Nirmala Dewi.
Demi FIBA 3x3 Challengers Batam Stop 2026, seleksi dilakukan sejak Senin (6/7) di GBK Arena, Jakarta.
Mayoritas pemain yang dipanggil merupakan nama-nama pebasket yang berkompetisi di IBL 2026.
Adapun untuk tim manajer dipisah dengan Bastian Arief (Balige), Derry Primasta Octa (Waisai), dan Rizky Julian Rifai (Ambon).
Indonesia bakal menurunkan tiga tim pada ajang FIBA 3x3 Challengers Batam Stop 2026 pada Sabtu (25/7) mendatang
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