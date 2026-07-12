Tuan Rumah Mendominasi di Kategori Remaja Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026
jpnn.com, JAKARTA - Tuan rumah tercatat mendominasi kategori remaja ajang Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026.
Pebulu tangkis asal klub Jaya Raya tercatat mengirimkan empat wakil pada partai puncak untuk KU-17.
Alvin Jefferson Kusuma dan Arybka Okta Disabian/Muhammad Zilazik Artando menjadi perwakilan di tunggal dan ganda putra.
Adapun pemain lainnya yakni Aura Nadin Gunawan/Afizzah Rahmadhani (ganda putri), serta Muhammad Zilazik Artando/Afizzah Rahmadhani (ganda campuran).
Alvin melangkah seusai mengalahkan wakil PB Djarum, Muhamad Derajat Maulana dengan skor 21-14, 21-16.
Kemenangan ini mengantarkan pemain asal Blora itu jumpa wakil Jepang, Taisei Kushima yang sebelumnya mengalahkan pemain Jaya Raya lainnya Arven Naufal Ronaldi 21-9, 18-21, 21-11.
Arybka/Zilazik juga mengikuti jejak Alvin seusai mengalahkan pasangan PB Djarum, Muhammad Bintang Samudra Sakti/I Nyoman Devan Kartika Sancaya dua gim langsung 21-17, 21-18.
Pada partai final Arybka/Zilazik sudah ditunggu pasangan kejutan asal klub Mulya Mandiri, Darell Fayi Aflah/Han Liang Gunawan.
Tuan rumah tercatat mendominasi kategori remaja ajang Jaya Raya Junior International Grand Prix 2026 dengan menempatkan empat wakil di final.
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