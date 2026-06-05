Tuan Rumah Pastikan Satu Tempat di Final Indonesia Open 2026
jpnn.com - Tuan rumah memastikan satu wakil di final Indonesia Open 2026 sektor ganda putra.
Hasil ini terjadi setelah Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani sama-sama menembus semifinal dalam laga yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Raymond/Joaquin meraih kemenangan melawan wakil Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi lewat pertarungan rubber game 16-21, 24-22, 21-18.
Dengan hasil tersebut, juara Australia Open 2025 itu akan menghadapi Sabar/Reza pada babak semifinal.
Pasangan ranking tujuh dunia itu memastikan langkah ke empat besar setelah mengalahkan wakil China Chen Bo Yang/Liu Yi straight game 21-15, 21-15.
Pertemuan sesama wakil Indonesia di semifinal memastikan satu tempat bagi tuan rumah di partai final sektor ganda putra.
Rencananya laga semifinal Indonesia Open 2026 akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026) mulai pukul 12.00 WIB.
Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vision+ atau layar kaca RCTI.(mcr16/jpnn)
Tuan rumah memastikan satu tempat di partai final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra seusai Raymond/Joaquin dan Sabar/Reza menang
Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal
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