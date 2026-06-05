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Tuan Rumah Pastikan Satu Tempat di Final Indonesia Open 2026

Tuan Rumah Pastikan Satu Tempat di Final Indonesia Open 2026
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Pasangan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani saat berlaga pada ajang Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/6). Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Tuan rumah memastikan satu wakil di final Indonesia Open 2026 sektor ganda putra.

Hasil ini terjadi setelah Raymond Indra/Nikolaus Joaquin dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani sama-sama menembus semifinal dalam laga yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Raymond/Joaquin meraih kemenangan melawan wakil Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi lewat pertarungan rubber game 16-21, 24-22, 21-18.

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Dengan hasil tersebut, juara Australia Open 2025 itu akan menghadapi Sabar/Reza pada babak semifinal.

Pasangan ranking  tujuh dunia itu memastikan langkah ke empat besar setelah mengalahkan wakil China Chen Bo Yang/Liu Yi straight game 21-15, 21-15.

Pertemuan sesama wakil Indonesia di semifinal memastikan satu tempat bagi tuan rumah di partai final sektor ganda putra.

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Rencananya laga semifinal Indonesia Open 2026 akan digelar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/6/2026) mulai pukul 12.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vision+ atau layar kaca RCTI.(mcr16/jpnn)

Tuan rumah memastikan satu tempat di partai final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra seusai Raymond/Joaquin dan Sabar/Reza menang


Redaktur : Dhiya Muhammad El-Labib
Reporter : Muhammad Naufal

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