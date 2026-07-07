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Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Kompak Keok di 16 Besar

Tuan Rumah Piala Dunia 2026 Kompak Keok di 16 Besar
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Skuad Amerika Serikat saat berlaga pada ajang Piala Dunia 2026 melawan Belgia di Seattle Stadium, Selasa (7/7) pagi WIB. Foto: X/@USMNT

jpnn.com, JAKARTA - Tuan rumah Piala Dunia 2026 yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko kompak tersingkir di 16 besar.

Kekinian, Amerika Serikat harus angkat koper seusai kalah 1-4 melawan Belgia di Seattle Stadium, Selasa (7/7) pagi WIB.

Jala gawang negara Adidaya itu bobol melalui brace Charles De Ketelaere pada menit ke-(9, 33), Hans Vanaken (57), dan Romelu Lukaku (90+3).

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Adapun satu gol balasan Amerika Serikat di laga itu tercipta melalui Malik Tillman pada menit ke-31.

Hasil tersebut menempatkan Belgia akan jumpa Spanyol yang pada laga sebelumnya menang tipis 1-0 melawan Portugal.

Tuan rumah lainnya yakni Kanada lebih dahulu tersisih seusai kalah 0-3 dari Maroko.

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Lalu, Meksiko menelan kekalahan tragis 2-3 melawan Inggris yang membuat tim berjuluk El Tricolor itu angkat koper.

Ajang Piala Dunia 2026 akan masuk babak perempat final sejak Jumat (10/7) mulai pukul 03.00 dini hari di Boston Stadium, Massachusetts.

Tuan rumah Piala Dunia 2026 yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko kompak tersingkir di 16 besar, Selasa (7/7) pagi WIB

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