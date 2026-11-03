Tuan Rumah PON 2028 Diminta Menyiapkan Anggaran Rp1 Triliun, Enggak Logis

jpnn.com - MATARAM – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 diminta menyiapkan anggaran Rp1 triliun.

Sejumlah anggota DPRD NTB menilai tidak logis bila daerah harus menyiapkan anggaran sampai Rp1 triliun untuk pelaksanaan PON 2028.

Anggota Komisi V DPRD NTB Made Slamet menegaskan, kewajiban tuan rumah PON 2028 menyiapkan dana Rp1 triliun sesuai permintaan KONI Pusat, sangat tidak logis.

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"Jika sekarang, semua beban dikenakan ke daerah yang menjadi tuan rumah. Ini nggak logis dan tidak fair," ujarnya di Mataram, Senin (2/11).

Ia mengatakan tujuan utama NTB bersama NTT menjadi tuan rumah PON 2028 dan kini dibantu DKI Jakarta, tidak lain agar pemerintah pusat membantu tuan rumah membangun sejumlah infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan PON.

"Jika lagi daerah dibebankan. Kemudian ada kewajiban harus ada dana untuk PON 2028 sampai Rp1 triliun, baiknya NTB mundur saja sebagai tuan rumah PON. KONI Pusat, jelas namanya main-main," kata Made.

Menurutnya, dengan kondisi fiskal daerah yang kini tertekan akibat pemerintah pusat menahan 50 persen dana bagi hasil (DBH) untuk Pemprov NTB yang mencapai lebih dari Rp600 miliar hingga Oktober 2026, tentunya kewajiban Rp1 triliun ini, sangat berat.

Apalagi, saat ini, mayoritas program pembangunan daerah tertunda dengan kondisi APBD NTB yang memprihatinkan.