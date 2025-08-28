Tubuh Gatal Akibat Gigitan Nyamuk, Redakan dengan Menggunakan 5 Pengobatan Alami Ini
jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu hal paling menyebalkan yang bisa membuat Anda terbangun dari tidur adalah tangan gatal akibat gigitan nyamuk.
Musim hujan tiba dengan kelembapan yang meningkat. Iklim lembab mendukung pertumbuhan nyamuk.
Kebanyakan gigitan nyamuk tidak berbahaya, tetapi ada pula yang bisa menyebabkan penyakit.
Penyakit yang ditularkan oleh nyamuk juga umum terjadi pada musim ini seperti demam berdarah, malaria, dan chikungunya.
Gigitan nyamuk menyebabkan benjolan merah dan gatal. Saat nyamuk menggigit Anda, ia akan meninggalkan benjolan disertai rasa gatal yang terkadang cukup mengganggu.
Anda bisa menggunakan berbagai metode untuk mencegah gigitan nyamuk seperti penggunaan kelambu atau obat nyamuk.
Untuk mengurangi rasa tidak nyaman akibat gigitan nyamuk, Anda bisa mencoba beberapa pengobatan rumahan.
Baca terus untuk mengetahui beberapa cara yang efektif untuk mengatasi gatal akibat gigitan nyamuk.
Ada beberapa jenis pengobatan alami yang bisa membantu meredakan rasa gatal akibat gigitan nyamuk dan salah satunya kemangi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Atasi Cantengan dengan Menggunakan 3 Pengobatan Alami Ini
- 3 Pengobatan Alami yang Ampuh Redakan Diare pada Anak
- Kolesterol Bakalan Ambyar dengan Rutin Mengonsumsi 6 Makanan Bergizi Ini
- 3 Pengobatan Alami untuk Atasi Batuk dengan Cepat
- 6 Pengobatan Alami untuk Penderita Intoleransi Fruktosa
- Redakan Sakit Kepala dengan 3 Pengobatan Alami Ajaib Ini