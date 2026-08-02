menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Tuduhan Terhadap Nabila Gardena Terkait Kasus Timah Tak Berdasar, Ini Fakta Hukumnya

Tuduhan Terhadap Nabila Gardena Terkait Kasus Timah Tak Berdasar, Ini Fakta Hukumnya

Tuduhan Terhadap Nabila Gardena Terkait Kasus Timah Tak Berdasar, Ini Fakta Hukumnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Selebgram Nabila Gardena Putri. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Nama selebgram Nabila Gardena Putri ramai diperbincangkan di media sosial terkait kasus korupsi tata niaga PT Timah Tbk.

Namun, kuasa hukum Nabila, Abdillah, S.H., menegaskan tuduhan tersebut tidak memiliki dasar hukum karena sang mertua, Alwin Albar, telah dinyatakan tidak menikmati uang korupsi oleh Mahkamah Agung.

Keterkaitan Nabila dalam narasi korupsi ini murni muncul akibat hubungan keluarga. Mertuanya, Alwin Albar, merupakan mantan Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk periode April 2017 hingga Februari 2020.

Baca Juga:

"Jadi bukan karena adanya fakta hukum," ujar Abdillah dalam keterangan resmi yang diterima redaksi hari ini.

Abdillah menegaskan bahwa kliennya tidak terbukti menerima maupun menikmati uang dari perkara korupsi PT Timah.

Putusan Mahkamah Agung, kata Abdillah, juga secara tegas memerintahkan agar seluruh harta kliennya dikembalikan.

Baca Juga:

Mahkamah Agung menilai Alwin Albar tidak memperoleh harta benda dari tindak pidana tersebut.

"Ini juga menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan Nabila Gardena Putri dalam perkara ini,” ujarnya.

Nama selebgram Nabila Gardena Putri ramai diperbincangkan di media sosial terkait kasus korupsi tata niaga PT Timah Tbk.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI