Tugas di Timnas Indonesia Usai, 2 Superstar Persib Langsung Terbang ke Tailan
jpnn.com - BANDUNG - Dua bintang Persib Bandung Ragnar Oratmangoen dan Thom Haye tak punya waktu istirahat setelah mengantarkan Timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026.
Mereka dipastikan langsung terbang ke Tailan dan bergabung dengan Persib, untuk melakoni pertandingan ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup melawan Port FC.
Laga perdana babak penyisihan Grup B akan digelar di Stadion Thammasat, Pathum Tani, Tailan, pada Kamis (8/10/2026) malam.
Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan kedua anak asuhnya itu dipastikan masuk dalam skuad yang dibawanya dalam perjalanan tandang ini.
Oratmangoen dan Haye akan terbang terpisah dengan rekan-rekannya. Penerbangan dilakukan langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng.
"Ya, mereka akan bergabung (dengan Persib). Mereka akan bergabung, ketika selesai di Timnas Indonesia, mereka akan bergabung di sana. Menggunakan penerbangan yang sama atau penerbangan berikutnya," kata Igor di Bandung, Selasa (6/10).
Di sisi lain, Igor menyampaikan kondisi terbaru dari dua pemain yang cedera, Gakuto Notsuda dan Sandy Walsh.
Igor mengatakan Gakuto dan Walsh sampai hari ini masih dalam pemantauan tim medis.
Dua pemain bintang Timnas Indonesia terbang ke Tailan menyusul rekannya di Persib Bandung.
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