Tugas Penting dari PSSI: BTN dan Direktur Teknik Diminta Temukan Suksesor Patrick Kluivert

jpnn.com - PSSI masih belum mengantongi nama calon pengganti Patrick Kluivert di kursi pelatih Timnas Indonesia.

Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu nama-nama pelatih baru yang diajukan Badan Tim Nasional (BTN) dan Direktur Teknik.

"Ketua BTN dan Direktur Teknik kami tugaskan untuk mencari. Saya sudah tanya kepada Pak Sumardji bahwa masih proses mencari nama-nama," ungkap politikus partai Golkar itu saat ditemui di kawasan Senayan, Jumat (14/11/2025).

Jika daftar nama sudah masuk, PSSI akan menggelar rapat bersama Exco untuk menentukan pilihan.

Proses Seleksi Pelatih Baru

Para calon pelatih juga diwajibkan memaparkan rencana kerja di hadapan anggota Exco sebelum dipilih.

"Mekanisme yang kami jalankan sama seperti saat memilih Luis Milla dan Shin Tae-yong."

"Keduanya diminta memaparkan program di depan Exco sebelum diputuskan. Kira-kira seperti itu prosesnya," ujar mantan Menpora RI itu.